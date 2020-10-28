Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен53 заявки455 просмотров
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Добрый день!

Требуется разработка дизайна для многостраничного сайта 

Пример: https://bit.ly/3c869of

Подробное задание отправлю исполнителю

4 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anokhinadaria
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$300
42 дня
WMZ
Отзыв недоступен.
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