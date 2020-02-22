Дизайн сайта (иконки, лого)

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок394 просмотра
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Четыре микросайта: Электросчетчики, Водосчетчики, Теплосчетчики, Счетчики газа.

Для каждого сайта нужно разработать:

1. Лого в шапку: схематичное стилизованное изображение счетчика.

2. Фавикон: яркий привлекающий внимание в выдаче

3. Четыре схематичные иконки предоставляемых услуг по данному виду счетчика: поверка, установка, замена, опломбировка.

https://db.tt/dCzv3TSoWl

4. Подобрать для четырех страниц сайта, соответствующие услугам миниатюры-картинки (поверка, установка, замена, опломбировка).

https://db.tt/q6wNyplF9s

(именно так обычные картинки и преобразуются шаблоном - растягиваются, расплываются).

Дизайн сайта
4 года назад
modelki2811
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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