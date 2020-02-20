Разработать дизайн интернет-магазина косметики

$100
Дизайн сайтовЗакрыт70 заявок1261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн интернет-магазина косметики под web, планшет и мобильный.

Можно в формате psd или sketch.

Пример стилистики, который необходим прикрепил.

4 года назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Фон для web-портала

    Темный минималистичный фон для веб-портала, не должен ломать текущий стиль сайта nmgames.kz. Графическая ненавязчивая (возможно затемненная) часть должна быть расположена в области шапки и сверху побокам. Можно использовать art-ы из игр cs:go, rust, re (adawong), rainbow six ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрытнет даты

  • Дизайн сайта для тур агента

    Здравствуйте! Нужен дизайн сайта с адаптивной версией для тур агента. где то 5 страниц есть примеры сайтов. Язык сайта будет на французском, я помогу разобраться что и где.  Предлагайте цену и сроки. Спасибо

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $60

    вот Прототип http://copyl.ru/copy/stavki/index.php, это нужно отрисовать в нормальный дизайн.  Вроде этого https://www.behance.net/gallery/15349529/Beterbet?tracking_source=search%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 но не так агрессивно  Скорее более строгий, но современный и симпатичный. желательно в финик. Все иконки нужны векторные на выходе.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта

    Для сайта SFLOWER.RU необходимо:   1. Подключить AMP и / или turbo страницы.    2. Довести Page Speed Insights до 90-100.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать простую страницу в LPgenerator

    Необходимо создать простую страницу в кабинете сервиса, служащей прокладкой для сбора данных сервисом и выполняющая переход на основной сайт. Пример https://goo-gl.ru/httpwwwxn----7sbbzrbq5bf8gxn----7sbkdretxetcn4kxn- . Основной сайт - https://goo-gl.ru/63oB, в его стиле оформить посадочную страницу.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад