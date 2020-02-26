Необходимо создать простую страницу в кабинете сервиса, служащей прокладкой для сбора данных сервисом и выполняющая переход на основной сайт. Пример https://goo-gl.ru/httpwwwxn----7sbbzrbq5bf8gxn----7sbkdretxetcn4kxn- . Основной сайт - https://goo-gl.ru/63oB, в его стиле оформить посадочную страницу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта, доработать существующий. Подробности по переписке.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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