Веб-дизайнер Анна Сластен

Делаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов, мобильных приложений и оформление соц.сетей.

Преимущества работы со мной:

1) Фиксированная стоимость проекта, которая не изменится ни при каких условиях;

2) Бесплатные правки:

3) Работаю без предоплаты;

4) Связь 24/7, не пропадаю;

5) В результате вы получаете крутой дизайн, так как мне нужно крутое портфолио :)