slastenanna

Анна Сластен slastenanna

 
26 летРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайнер Анна Сластен

Делаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов, мобильных приложений и оформление соц.сетей.

Преимущества работы со мной:

1) Фиксированная стоимость проекта, которая не изменится ни при каких условиях;

2) Бесплатные правки:

3) Работаю без предоплаты;

4) Связь 24/7, не пропадаю;

5) В результате вы получаете крутой дизайн, так как мне нужно крутое портфолио :)

Дизайн лендингаМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
BulatSHA
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$153
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!