Веб-дизайнер Анна Сластен
Делаю дизайн лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов, мобильных приложений и оформление соц.сетей.
Преимущества работы со мной:
1) Фиксированная стоимость проекта, которая не изменится ни при каких условиях;
2) Бесплатные правки:
3) Работаю без предоплаты;
4) Связь 24/7, не пропадаю;
5) В результате вы получаете крутой дизайн, так как мне нужно крутое портфолио :)
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$150
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн мобильных приложений - разработка иконки94 просмотра
- Дизайн мобильного приложения91 просмотр
- UI/UX design страницы оплаты товара65 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта по антиквариату57 просмотров
- Horse Riding - Landing Page. Concept53 просмотра
- Main page for camping company (for online maratho55 просмотров
- Photographer's website concept57 просмотров
Отзывы заказчиков
$153
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!