Дизайн страниц социальных сетей.

Нужен ЕДИНЫЙ (в одном стиле) дизайндля страниц социальных сетей.Тематика дизайна и страниц соц.сетей: детский писатель. ВконтактеКартинка к внешним ссылкам: 510 x 228 px Обложка сообщества: 1590 х 400 pxКартинка для поста: 700 x 500 px Фото профиля: 200 х 500 px OK.ruКартинка для поста: 1680 х 1680 px Обложка: 1944 x 600 px Фото профиля: 190 х 190 px Facebook Картинка к внешним ссылкам: 500 x 261 px Картинка для поста: 1200 x 630 px Обложка: 820 х 312 px Фото профиля: 170х170 px Instagram Картинка для поста: 1080 x 1080 px Картинка для Instagram Stories: 1080 х 1920Фото профиля (не менее): 110 x 110 px YouTube Картинка поверх видео: 1280 x 720 px Обложка канала: 2560 x 1440 px Фото профиля: 800 x 800 px Напишите пожалуйста сколько будет стоить такая работа.Какой общий срок работы (предполагаемый).Также укажите ссылку на ваши работы именно с примерами дизайнасоциальных сетей. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;