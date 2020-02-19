Ищем консультанта по созданию сайта в с помощью конструктора

$15
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок635 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта.

Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Процесс:

60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

От вас:

Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов

Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с

тем, что уже использовали.

Требования:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш

Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или

имейл, если требуется.

4 года назад
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
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