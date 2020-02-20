20 SEO оптимизированных (уникальных) картинок

Здравствуйте. Есть превью дизайна - прилагаю, PSD утерян у меня и у дизайнера. Нужно все наново восстановить до максимальной схожести. Некоторый исходный материал есть, но вцелом допустимо до свободной воли дизайнера. Главное красиво, симпатично чтобы было . Ну ...