Восстановить дизайн в PSD

Здравствуйте.

Есть превью дизайна - прилагаю, PSD утерян у меня и у дизайнера.

Нужно все наново восстановить до максимальной схожести.

Некоторый исходный материал есть, но вцелом допустимо до свободной воли дизайнера. Главное красиво, симпатично чтобы было . Ну и функционально (нормальная сетка; форматы изображений svg, webp, по возможности)

Просьба оставлять предложения предметно: стоимость, сроки, окончательная заявка.