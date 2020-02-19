Нарисовать дизайн логотипа и favicon для автомобильного сайта

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок221 просмотр
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Нужно нарисовать дизайн логотипа и favicon для автомобильного сайта. Есть готовый адаптивный дизайн, главная страница во вложении. Название сайта - Автосоветы

Выберу исполнителем того, кто понравится по портфолио и с адекватной цене. УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ СТАЗУ!

4 года назад
barfikov
Емельян 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$20
1 день
Наталья сделал работу быстро, качественно, в нескольких вариантов. Быстро доработала самый понравившийся вариант. Буду работать с Натальей по этому направлению дальше.
ТЗ четкое, оплата мгновенная! Все супер!
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