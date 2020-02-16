Дизайн Сайта Forwarding centre

Ищем специалиста по разработке сайтов под Tilda.Со своей стороны предоставляем:- Примеры корпоративного стиля и их исходники;- Копирайт;- На простом уровне описание дизайна, как мы это видим;- Техническое задание.Кого ищем/что нужно сделать:- Сможет ли дизайнер закрыть ...
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Необходимо разработать Дизайн сайта.
Он уже есть. Есть примеры конкурентов.
Как можно детальнее обсудить стоимость и сроки и детали?
Антон
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