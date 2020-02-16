Правки в макетах PSD

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки364 просмотра
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Требуется помощь дизайнера по правкам в готовых макетах PSD.

Правки несложные, уровень работ можно посмотреть ниже :

 

https://helengold.ru/

http://www.cleoline.ru/

http://megaltek.ru/

Вся работа по ТЗ. Оплата сдельно по каждому заданию. Выплаты делаем на карту.

Работу можно начать уже сегодня. 

4 года назад
balticit
Егоров 
36 летЛатвия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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