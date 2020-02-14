Шапка для Ютуб канала

ТЗ прикрепляю файл Делается главная страница для корпоративного сайта, тема для представителя 1С в СНГ. Вот примерные 8 блоков в ТЗ указаны. Нужен хороший дизайн, в идеале если Вы уже работали с 1С то знаете их стиль и ...
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Здравствуйте,
Нужно создать шапку для ютуб канала. Что на ней должно быть и как - пишите мне в ЛС я в целом обрисую.
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