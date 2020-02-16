Перенести лендинг в elementor (Wordpress)

Здравствуйте, Нужно создать шапку для ютуб канала. Что на ней должно быть и как - пишите мне в ЛС я в целом обрисую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лендинг среднего размера. Нужно перенести его в конструктор elementor, добавив дизайн мобильной версии. То есть необходимы дизайн-навыки.
В заявке пожалуйста скиньте 3 ссылки на рабочие проекты, в которых вы делали дизайн, на конструкторе elementor.
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