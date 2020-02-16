Перенести лендинг в elementor (Wordpress)

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок391 просмотр
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Есть лендинг среднего размера. Нужно перенести его в конструктор elementor, добавив дизайн мобильной версии. То есть необходимы дизайн-навыки.

В заявке пожалуйста скиньте 3 ссылки на рабочие проекты, в которых вы делали дизайн, на конструкторе elementor. 

WordPress
4 года назад
artemmorozov
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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