Дизайн страницы услуги

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок1082 просмотра
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На основе главной страницы нужно разработать одну внутреннюю типовую страницу услуги

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4 года назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
J93
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$35
2 дня
Спасибо за работу, все отлично!
Рад помочь, обращайтесь)
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