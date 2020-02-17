Создать макет сайта в 3 вариантах

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок383 просмотра
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-создать макет сайта в 3-х вариациях

(Желтый, черный, белый) (серый, черный, белый) (желтый,серый, белый, черный)

-Лаконичная информация не на всю станицу

-Минимализм

-Основной белый фон

-Серые и желтые элементы в контрасте

-Можно добавить человека крупно 

примеры во вложении

4 года назад
guest_15820418364048
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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