Разработка дизайна сайта

Ищем специалиста по разработке сайтов под Tilda.Со своей стороны предоставляем:- Примеры корпоративного стиля и их исходники;- Копирайт;- На простом уровне описание дизайна, как мы это видим;- Техническое задание.Кого ищем/что нужно сделать:- Сможет ли дизайнер закрыть ...