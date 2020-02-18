Консультант по конструктору сайтов

Нужно дать рекомендации по улучшению и упрощению конструктора для Windows или Mac OS.

От вас:

Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов

Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с

тем, что уже использовали.