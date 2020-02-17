Дизайн сайта интернет-магазин

Персональный проект для Елены. Разработка дизайна нескольких страниц сайта. Детальнее в лс.
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Добрый день, нужно задизайнить интернет-магазин
По стилю максимально схож с озоном
Тематика: бытовая химия
От вас сроки + бюджеты и антиспам: 5 + 5 = ?
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