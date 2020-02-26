Разработать дизайн внутренней страницы сайта.

$25
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок317 просмотров
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Нужно разработать дизайн на основе присланного макета.

Требования такие же, как к главной странице.

Срок 2-3 дня.

Будут коррективы для доработки.

4 года назад
amssoft
45 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад
$25
3 дня
WMZ
Денис выполнил работу в срок. Оперативно вносил все коррективы и отвечал на вопросы. Рекомендую.
Все хорошо! Рекомендую как ответственного заказчика!
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