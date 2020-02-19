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Создание дизайна и вёрстка адаптивного шаблона для Wordpress или Jooml
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Создание дизайна и вёрстка адаптивного шаблона для Wordpress или Joomla 3.9.
Тематика: "услуги грузчиков, маркировщиков/стикеровщиков, разнорабочих и т.п. для производственных предприятий и складских комплексов".
Дизайн должен выражать суть предлагаемых услуг.
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