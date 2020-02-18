Необходимо дорисовать несколько сайтов!!!

Здравствуйте я хотел заказать у вас оформление канала сколько стоит Шапка , логотип ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте okna-nnovgorod.ru готова основная страница!
Остальные страницы должны быть максимально похожи дизайном!!!
Функционал страниц создаёт программист. ВАША ЗАДАЧА сделать дизайн на эти страницы!!!
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