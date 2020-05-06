Дизайн для нового сайта

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок1336 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Функциональные требования https://docs.google.com/document/d/1x86ja3rHdYi2btb4yKvbTmkLc3zGqjlKmccSe4gJke0/edit?usp=sharing

Типовые тех. требования https://monosnap.com/file/9ItvZmQfqUcp5FZKVbIVBzFKtlcIXZ

Карту сайта предоставим.

Вайрфреймы желательны, но не обязательны. 

Считайте сразу с адаптивной версией (psd) и иконками (svg).

Интересует цена и сроки.

4 года назад
ProfitHunter
Богдан 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
KnopochkaN
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$450
41 день
Проект закрыли вовремя. Коммуникация отличная. Рекомендую.
Спасибо за проект! Постановка задачи, коммуникация, оплата - все отлично)
  • Похожие заказы

  • Восстановить дизайн в PSD

    Здравствуйте. Есть превью дизайна - прилагаю, PSD утерян у меня и у дизайнера. Нужно все наново восстановить до максимальной схожести. Некоторый исходный материал есть, но вцелом допустимо до свободной воли дизайнера. Главное красиво, симпатично чтобы было . Ну ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать макет сайта в 3 вариантах

    -создать макет сайта в 3-х вариациях (Желтый, черный, белый) (серый, черный, белый) (желтый,серый, белый, черный) -Лаконичная информация не на всю станицу -Минимализм -Основной белый фон -Серые и желтые элементы в контрасте -Можно добавить человека крупно  примеры во вложении

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультант по конструктору сайтов

    $15

    Нужно дать рекомендации по улучшению и упрощению конструктора для Windows или Mac OS. От вас: Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать дизайн логотипа и favicon для автомобильного сайта

    Нужно нарисовать дизайн логотипа и favicon для автомобильного сайта. Есть готовый адаптивный дизайн, главная страница во вложении. Название сайта - Автосоветы Выберу исполнителем того, кто понравится по портфолио и с адекватной цене. УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ СТАЗУ!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    $25

    Необходимо разработать дизайн внутренней страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео. Основные требования к дизайну:[list=1][*]Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170[*]Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пункта[*]Отличная читаемость всех надписей, белый фон для основного контента[*]Основной ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинг страницу и 2 pdf брошуры.

    $150

    1. Необходимо сделать дизайн вебстрницы.  Мы планируем сделать дополнения к странице и нужен дизайнерский глаз чтоб сделать графически привлекательную страницу. [url=https://kovapartitions.co.uk/product/single-glazed-partition/]https://kovapartitions.co.uk/product/single-glazed-partition/ [/url]2. Необходимо сделать дизайн 2х pdf брошур. Есть старые исходники к которым нужно добавить креативити.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/sentaurea/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-landing-page-detskij-rastushij-stul-2195129/]Пример работы[/url]

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 года назад