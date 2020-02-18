Дизайн казино сайта

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки1165 просмотров
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Для запуска нового казино сайта – компания ищет дизайнера, который сделает ребрендинг, на основе

существующего темплейта. Нужны все графические элементы – лого, новая цветовая

схема, банеры главной и других страниц и другие графические асеты. Девелопмент не требуется.

Общий объем работы:

·        Лого (главная страница, фавикон, лого апликации)

·        Раскраска главной страницы по существующему PSD темплейту

·        Банеры – 30 банеров по запрошеному списку

·        Дополнительные арт-асеты (монеты, призовой объект)

Ссылка на портфолио - очень желательна. 

Опыт с рисованием банеров для казино сайта  +++

Полный список необходимых арт асетов – высылаю при начале проекта. 

4 года назад
guest_15821129628074
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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