Перевести из Figma в PSD макет страницы

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Figma
4 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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