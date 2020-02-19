Дизайн лендинга - тонер для проблемной кожи

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок346 просмотров
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Есть четкое ТЗ, картнки. Лендинг по теме - косметика для проблемной кожи, тонер. Дизайн должен быть светлым, легким. но с изюминкой.

Дизайн лендинга
4 года назад
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$400
7 дней
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