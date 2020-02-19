Дизайн лендинга - тонер для проблемной кожи

Приглашаем разработчиков сайтов, вебмастеров и веб-дизайнеров, которые имеют опыт верстки HTML и/или использования конструкторов сайта. Нужно создать страницу в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению. Процесс: 60-минутная Skype конференция ...
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Есть четкое ТЗ, картнки. Лендинг по теме - косметика для проблемной кожи, тонер. Дизайн должен быть светлым, легким. но с изюминкой.
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