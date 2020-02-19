Редизайн сайта, Wordpress + Elementor

Привет всем!

Есть сайт на вордпрессе с большим числом статей разбитых по темам. Нужен современный дизайн на базе того же вордпресса и Elementor'a. Альтернативы не интересуют. Дизайн на базе готовых шаблонов для вордпресса не интересует! Требуется полностью индивидуальный дизайн высокого уровня по вкусу и стилю. На коленках деланное из готовых блоков я и сам могу.

В качестве отправной точки будет готовый логотип, цветовая гамма, общая концепция и существующая структура сайта.

Нарисовать надо главную страницу, страницу с текстом статьи, страницу с каталогом статей и пару-тройку дополнительных информационных страниц.

В техническом плане код писать не придется. Используем штатные возможности вородпресса, элементора и плагина для оформления и вывода блога. Объясню отдельно.

Сейчас главный критерий отбора - вордпресс, БОЛЬШОЙ опыт работы с Elementor'ом и, конечно, стильный дизайн в портфолио.