Редизайн сайта, Wordpress + Elementor

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Привет всем!

Есть сайт на вордпрессе с большим числом статей разбитых по темам. Нужен современный дизайн на базе того же вордпресса и Elementor'a. Альтернативы не интересуют. Дизайн на базе готовых шаблонов для вордпресса не интересует! Требуется полностью индивидуальный дизайн высокого уровня по вкусу и стилю. На коленках деланное из готовых блоков я и сам могу.

В качестве отправной точки будет готовый логотип, цветовая гамма, общая концепция и существующая структура сайта.

Нарисовать надо главную страницу, страницу с текстом статьи, страницу с каталогом статей и пару-тройку дополнительных информационных страниц.

В техническом плане код писать не придется. Используем штатные возможности вородпресса, элементора и плагина для оформления и вывода блога. Объясню отдельно.

Сейчас главный критерий отбора - вордпресс, БОЛЬШОЙ опыт работы с Elementor'ом и, конечно, стильный дизайн в портфолио.

WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
4 года назад
satov
Сатов 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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