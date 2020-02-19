Создать простую страницу в LPgenerator

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки213 просмотров
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Необходимо создать простую страницу в кабинете сервиса, служащей прокладкой для сбора данных сервисом и выполняющая переход на основной сайт. Пример https://goo-gl.ru/httpwwwxn----7sbbzrbq5bf8gxn----7sbkdretxetcn4kxn- . Основной сайт - https://goo-gl.ru/63oB, в его стиле оформить посадочную страницу.

4 года назад
KBAKA
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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