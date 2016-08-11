Добрый день. Есть регулярная потребность делать рисунки животных в разных стилях. Ищу специалиста на ежедневную работу. Оплата 500 руб./арт. Обязательно присылайте портфолио и сроки выполнения. Желательно со знанием английского.
- Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать простую страницу в кабинете сервиса, служащей прокладкой для сбора данных сервисом и выполняющая переход на основной сайт. Пример https://goo-gl.ru/httpwwwxn----7sbbzrbq5bf8gxn----7sbkdretxetcn4kxn- . Основной сайт - https://goo-gl.ru/63oB, в его стиле оформить посадочную страницу.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо создать 4 анимированных креатива для Инстаграм. Два разных дизайна: 2 поста для сторис и 2 поста в ленту. Обязателен опыт работы с Adobe After Effects/Photoshop. Создание креативов с помощью готовых шаблонов AE.Анимация17 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо сделать сайт по недвижимости, одностраничник с адаптированным дизайном и многоязычный. Примеры: [url=https://thairesidential.com/property-management/]https://thairesidential.com/property-management/[/url] [url=https://www.alexandersphuket.com/property-management/]https://www.alexandersphuket.com/property-management/[/url]Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо сделать сайт партнерской сети с адаптированным дизайном и многоязычным. Склоняемся к использованию готового скрипта, но готовы рассмотреть другие варианты. При отклике прошу писать сроки, стоимость и способ исполнения задачи.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо сделать 3 сторис и 3 поста, желательно анимированных. Приветствуется работа в Adobe After Effects, в том числе с готовыми шаблонами.Анимация14 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - [url=https://clck.ru/GqdNo]https://clck.ru/GqdNo[/url] со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - [url=https://clck.ru/GqdNo]https://clck.ru/GqdNo[/url] со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо создать сайт, по сути выполнить копию этого сайта [url=https://clck.ru/GjXu8]https://clck.ru/GjXu8[/url] со всем его функционалом. И написать скрипт, который будет парсить информацию с тайского сайта аукциона - [url=https://www.appleauction.co.th/]https://www.appleauction.co.th[/url]. Пример странички для парсинга: [url=https://www.appleauction.co.th/catalog/MT/6206BNN130104][/url][url=https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001]https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001[/url]. При нажатии на позицию можно зайти ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо выполнить подключение и настройку API курьерской службы Грастин (1C:Предприятия) с облачной CRM Leadvertex.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо, чтоб заявки с формы заказа сайта падали в МойСклад. Сайт обычный html - http://sumki.publicmafia.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать сайт, копию уже существующего. Обязательно должен быть адаптивный, сайт: https://goo.gl/JL9PdjВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо нагнать участников на событие в группе ВК. https://vk.com/event142794164Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день.Необходима настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Инстаграм и ФБ.Сайт [url=http://www.publicmafia.com/]www.publicmafia.com[/url]Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо настроить контекстную рекламу на сайт [url=http://www.ln-family.com/]www.ln-family.com[/url] Сделать пробную настройку на 2000 ключевиков в Директ и Гугл + рся и кмс. Настраиваем поиск на все варианты названия нашего бренда и в первую очередь настраиваем на пальто, парки ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходим одностраничный сайт landing page с дизайном и версткой, кроссбраузерно и адаптивно. Услуги перманентного макияжа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо выполнить настройку целей в Яндекс Метрике. Сайт www.ln-family.comКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт7 лет назад