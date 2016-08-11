KBAKA

Михаил Большаков KBAKA

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рисунки в стиле Poly и Disney Art

    Добрый день. Есть регулярная потребность делать рисунки животных в разных стилях. Ищу специалиста на ежедневную работу. Оплата 500 руб./арт. Обязательно присылайте портфолио и сроки выполнения. Желательно со знанием английского.

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Система отправки данных с лидформ фейсбук

    Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать простую страницу в LPgenerator

    Необходимо создать простую страницу в кабинете сервиса, служащей прокладкой для сбора данных сервисом и выполняющая переход на основной сайт. Пример https://goo-gl.ru/httpwwwxn----7sbbzrbq5bf8gxn----7sbkdretxetcn4kxn- . Основной сайт - https://goo-gl.ru/63oB, в его стиле оформить посадочную страницу.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Система отправки данных с лидформ ФБ

    Добрый день. В меру моей работы и пользованием лидформами ФБ для рекламы приходится работать с несколькими сервисами, что неудобно и каждый из них стоит денег, плюс не хватает функционала. Необходимо сделать подобие сервиса - https://clck.ru/MFLUN только с большими возможностями, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимированные посты для Инстаграм

    Добрый день. Необходимо создать 4 анимированных креатива для Инстаграм. Два разных дизайна: 2 поста для сторис и 2 поста в ленту. Обязателен опыт работы с Adobe After Effects/Photoshop. Создание креативов с помощью готовых шаблонов AE.

    PhotoshopAfter Effects
    Анимация17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт по управлению недвижимостью

    Добрый день. Необходимо сделать сайт по недвижимости, одностраничник с адаптированным дизайном и многоязычный. Примеры: [url=https://thairesidential.com/property-management/]https://thairesidential.com/property-management/[/url] [url=https://www.alexandersphuket.com/property-management/]https://www.alexandersphuket.com/property-management/[/url]

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт CPA-сети

    Добрый день. Необходимо сделать сайт партнерской сети с адаптированным дизайном и многоязычным. Склоняемся к использованию готового скрипта, но готовы рассмотреть другие варианты. При отклике прошу писать сроки, стоимость и способ исполнения задачи.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт недвижимости

    Добрый день. Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - [url=https://clck.ru/GqdNo]https://clck.ru/GqdNo[/url] со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт недвижимости

    Добрый день. Необходимо создать сайт по недвижимости Таиланда, выполнить ТОЧНУЮ КОПИЮ этого сайта - [url=https://clck.ru/GqdNo]https://clck.ru/GqdNo[/url] со всем его дизайном, фильтрами, функционалом и с точной копией мобильной версией! Позиции копировать все не надо, только по 10 в каждом каталоге. ...

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт мото с аукциона

    Добрый день. Необходимо создать сайт, по сути выполнить копию этого сайта [url=https://clck.ru/GjXu8]https://clck.ru/GjXu8[/url] со всем его функционалом. И написать скрипт, который будет парсить информацию с тайского сайта аукциона - [url=https://www.appleauction.co.th/]https://www.appleauction.co.th[/url]. Пример странички для парсинга: [url=https://www.appleauction.co.th/catalog/MT/6206BNN130104][/url][url=https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001]https://www.appleauction.co.th/catalog/CR/6206UDN02021001[/url]. При нажатии на позицию можно зайти ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анкета, по результатам выбора которой формируется результат.

    Задача следующая: сделать анкету на подбор косметики, которая будет по выбранным ответам выдавать нужный набор косметики вместе с определенными данными из анкеты. Анкета будет состоять из 15 пунктов и возможностью загрузки фото, 3 заполняются в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Добрый день. Необходимо настроить контекстную рекламу на сайт [url=http://www.ln-family.com/]www.ln-family.com[/url] Сделать пробную настройку на 2000 ключевиков в Директ и Гугл + рся и кмс. Настраиваем поиск на все варианты названия нашего бренда и в первую очередь настраиваем на пальто, парки ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание Landing page

    Добрый день. Необходим одностраничный сайт landing page с дизайном и версткой, кроссбраузерно и адаптивно.  Услуги перманентного макияжа.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Подключить сайт к МойСклад
Спасибо Михаилу за проект! Сотрудничаем с ним уже не в первый раз. Оплата за работу - моментальная. Мои наилучшие рекомендации!
Отличный программист, давно такого искал! Оперативно и без лишних вопросов выполнил работу! Сотрудничаем!
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Сделать сайт по аналогии существующего.
Спасибо Михаилу за проект! Надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество. Рекомендую как проверенного заказчика!
Легко справился с поставленной задачей! Рекомендую!
Ответный отзыв
veb2015
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$189
10 баллов
7 лет назад
Настройка контекстной рекламы
Благодарю за заказ! Четкая задача и быстрая оплата. Обращайтесь еще!
Все отлично. Быстро и четко по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sfairat-L
Евгений 
41 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Создание Landing page
Легко работать, никаких проблем!
Оперативно сделали лендинг за 2 дня, из которых 1 день были мои правки, так как не было ТЗ. Спасибо за выполненною работу и за терпение! Рекомендую!
Ответный отзыв
rahmanji1919
Рахман 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
31 отзыв(-5)
$3
10 баллов
8 лет назад
Перестали работать формы заказа
Приятно было работать с заказчиком
Все отлично, с задачей справился! Рекомендую!
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