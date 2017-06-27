Подключить сайт к МойСклад

Веб-программированиеЗавершен3 заявки130 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо, чтоб заявки с формы заказа сайта падали в МойСклад.

Сайт обычный html - http://sumki.publicmafia.ru/

6 лет назад
KBAKA
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$30
1 день
Отличный программист, давно такого искал! Оперативно и без лишних вопросов выполнил работу! Сотрудничаем!
Спасибо Михаилу за проект! Сотрудничаем с ним уже не в первый раз. Оплата за работу - моментальная. Мои наилучшие рекомендации!