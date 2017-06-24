Программирование сайта (6 текстовых страниц) CMS Joomla

Требуется с программировать не большой сайт для муниципального учреждения. Сайт очень простой. Практически одни текстовые страницы Дизайн и ТЗ прилагаю.

Так как учреждение муниципальное оплата будет произведена после выполнения все работы. Поэтому к сожалению предоплаты нет возможности дать. https://yadi.sk/d/xKSpEZhb3K468Q