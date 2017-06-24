Программирование сайта (6 текстовых страниц) CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок183 просмотра
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Требуется с программировать не большой сайт для муниципального учреждения. Сайт очень простой.  Практически одни текстовые страницы Дизайн и ТЗ прилагаю.

Так как учреждение муниципальное  оплата будет произведена после выполнения все работы.  Поэтому к сожалению предоплаты нет возможности дать.    https://yadi.sk/d/xKSpEZhb3K468Q

Joomla
6 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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