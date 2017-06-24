Настройка woocommerce

Добрый день, требуется помощь в настройке woocommerce. А именно, кнопка обновить заказ не правильно работает, показывает html письмо уведомление. А должно обновлять заказ и отправлять уведомление клиенту. Если обновить woocommerce, то все работает правильно. Но обновлять нельзя, т.к. много доработок вносилось. Требуется или устранить косяк или подсказать в каком файле это находится.