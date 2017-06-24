Подробности в лс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой, адаптивный и легко редактируемый.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Heoбхoдимo pеaлизовaть подпиcку на cайте нa Insales. ТЗ пpиложeнo. При oбpащении назoвите стоимoсть и срок выполнения зaдaчи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый дeнь. Темaтикa – сбалaнсиpовaнное питaниe с доставкой Примеpы cайтoв: [url=https://growfood.pro/]growfood.pro/[/url] [url=https://www.justfood.pro/]www.justfood.pro[/url] [url=http://powerclass.ru/]powerclass.ru[/url] [url=http://getmeal.ru/moscow/]getmeal.ru/moscow/[/url] Форма-конструктор нравится тут – [url=http://getmeal.ru/moscow/]getmeal.ru/moscow/[/url] Зaдача: - пepeнеcти нa плaтформу пoнpaвившийся лендинг - внeсти огoвopeнные измeнения - нacтрoить фоpму зaкaзa - подключить Гугл Aналитику, Яндeкc метpику - нaстрoить цeли - необxодима гибкoсть пpи рeдaктиpoвании кoнтeнта, вoзмoжнoсть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
После переезда сайта на другой IP, билинг панель WHMCS стала выдавать ошибку 500 (в Chrome) и белая страница (в firefox). Нужно исправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Задача проста: нужно проверить и исправить RSS ленту сайта на вордпрессе на соответствие требованиям Яндекс.Дзена. Предлагайте вашу стоимость и сроки. Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить все товары с сайта karcher.ru/ru, кроме некоторых рубрик (пришлю списком). И аккуратно разместить в магазине Opencart (ocstore) 2.1 Что парсим: + категории (и связи) + артикулы + картинки (структурированно, не в одной папке) + характеристики (с группами атрибутов) + связанные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Интересует подключение и насйтрока модуля 1с для сайта , у нас есть 1с база товаров (цвета, размеры, бренды и т .д.) необходимо синхронизировать. Например при покупке товара в магазине он перестаёт числиться в интернете.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Есть следующий сайт. http://exzotron.ru/ (МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА) Необходимо продумать оптимизацию структуры меню сайта. Проработать изменение макета главной страницы. Провести модернизацию макета каталога товаров. Организовать до заполнение товаров в каталог. Требуется дальнейшее сопровождение по по загрузке в каталог новых товаров.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Ссылка на ТЗ в Google Docs:[/b] [url=https://docs.google.com/document/d/1xRV4pT3DuAYr_zzhFgxR7SAo6RxffBAOgNFneL2K6RY/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1xRV4pT3DuAYr_zzhFgxR7SAo6RxffBAOgNFneL2K6RY/edit?usp=sharing[/url] [b]Общее описание.[/b] Сервис поиска по товарным знакам, в том числе по изображению товарного знака (поиск сходства). Источник информации о товарных знаках для базы данных: [url=http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c5/jY5bDkNAGIXXYgXzG4rXQTqjRV1bvIi2KqQuSYXW6ssCaM95PPlOPpSguU02lEXWl22TPVGEEik1DOKwI-XhhC0Aotgh2R8kDFSY91hKNUqYKJsA1PY0MERVxIyqGAzhHxpWQuAHfUERiKlfKZ316SNz0oagmlzcBy7_0t23Pd14q78697MXqkR_-DkdZyZZXreMl33DyWZtnaMYJfKaG_V3qKvDcOjYWBCO-wL3PuO8/dl3/d3/L0lDU0lKSmdwcGlRb0tVUSEvb0NvZ0FFSVFoakVDVUlnQUVBSXlGQU1od1VoUzRJQSEvNEMxYjlXX05yMGdDVWd4RW1SQ1V3ZyEhLzdfSUlBUEhLRzEwTzJNMDBBOE5VQUZKNjJHUzUvUDo4OXM3MjcxMDEyMS8zNTk1MDk0ODA4MzEvYWNOYW1lL2RvY0xpc3QydHJlZQ!!/]сайт ФИПС[/url] (оттуда надо изначально загрузить информацию, а ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен php программист для написания калькулятора.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад