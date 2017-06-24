Необходим лединг по продаже мужских клатчей!

Нужно спарсить все товары с сайта karcher.ru/ru, кроме некоторых рубрик (пришлю списком). И аккуратно разместить в магазине Opencart (ocstore) 2.1 Что парсим: + категории (и связи) + артикулы + картинки (структурированно, не в одной папке) + характеристики (с группами атрибутов) + связанные ...