PHP программист

Веб-программированиеЗавершен6 заявок136 просмотров
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Нужен php программист для написания калькулятора.

PHP
6 лет назад
kirilP2924
33 годаВенгрия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$9
1 день
Дмитрий оперативно помог мне с небольшой задачей.От сотрудничества только положительные впечатления!
Все супер!