Нужен программист битрикс

Сделать чтобы на сайте на Ocstore 2.1 у оcтатков были значения в виде целых чисел(сейчас дробные). Срок 3 дня. Оплата после выполнения работы.
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сделать адоптивную верстку по bootstrap, добавить купить в один клик, корзину поднять в верх, нашли дешевле, сделать функцию рабочей добавить видио в товарах и разобратся с загрузкой главной страницы
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