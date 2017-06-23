Произвести обновление онлайн мазгазина на Magento c 1.8.1.0 до 1.9.3.3

Добрый день Нужно решить задачу Есть сео модуль, который делает ЧПУ, есть фильтр товаров. Он может делать для товара страницу, куда можно прописать метатеги и вставить текст. Задача придумать костыль, чтобы к этой странице создавался ЧПУ, а ...