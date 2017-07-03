Написать php скрипт бекапа БД mysql

в скрипте массивом задаются параметры подключения к разным бд, как часто нужно делать бекап, сколько последних бекапов хранить.

нужно, чтобы скрипт, когда его вызывают, экспортировал всю инфу из необходимых бд в .sql и сохранял файлик с указанием даты. (делает он это, если прошло необходимое количество дней с прошлого бекапа). также скрипт удаляет лишние бекапы (более старые)

скрипт должен быть реализован как класс