Доработка плагина для вордпресс

Добрый день!

Есть сайт, для которого разработан плагин по выведению точек на карту Яндекс. При этом есть фильтр, который фильтрует отображение точек. Фильтр тоже вписан в плагин. Есть другой сайт, на котором должна быть реализована таже схема, но фильтр более усложненный. нужно донастроить фильтр.