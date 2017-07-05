Доработка плагина для вордпресс

Веб-программированиеЗавершен4 заявки162 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт, для которого разработан плагин по выведению точек на карту Яндекс. При этом есть фильтр, который фильтрует отображение точек. Фильтр тоже вписан в плагин. Есть другой сайт, на котором должна быть реализована таже схема, но фильтр более усложненный. нужно донастроить фильтр.

6 лет назад
Tankgirl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
siterrier
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$62
3 дня
Очень приятно было работать с Николаем) будем сотрудничать дальше) вник в процесс, посоветовал решение) дал видеоинструкцию)
Все прошло как и должно быть. Приятно работать.
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