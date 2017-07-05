Доработка плагина для вордпресс

Требуется собрать информацию с сайта smarttender.biz. (Пример страницы https://smarttender.biz/government/details/700000). Полученную информацию высылать в Excel. Проблема в том, что объем данных большой и сайт после определенного количества запросов блокирует ip. Этот вопрос нужно решить. Предложите варианты и цены. Структура ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть сайт, для которого разработан плагин по выведению точек на карту Яндекс. При этом есть фильтр, который фильтрует отображение точек. Фильтр тоже вписан в плагин. Есть другой сайт, на котором должна быть реализована таже схема, но фильтр более усложненный. нужно донастроить фильтр.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется внести правки в магазин на движке OpenCart. Работа разовая. Задание готово. Могу выслать задание в Gmail, Viber,Telegramm ТЗ: https://goo.gl/JsyVDo * Цену обговорим после просмотра задания. ** Условно поставлю 871 грн *** здесь отвечаю редко, прошу писать в источники что указаны выше **** ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
Здравствуйте! Необходимо написать php-скрипт обращения к сервису по api. Полная документация по api есть. Подробности при переписке. Бюджет 15 wmz.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен толковый копирайтер, который также хорошо разбирается в HTML, PHP, CSS, Java для написания текстов о создании сайтов. Интересует тематика: - Создание сайтов на Вордпресс, а также на HTML с использованием PHP, Java, CSS, MySQL. - Создание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
В интернет-магазин на ocStore 2.1.0.2.1 нужно загрузить товары из прайса эксель и фото. кто может сделать?Закрыт6 лет назад
Нужна помощь по выявлению проблемы. На сайт делается выгрузка по средством парсера в бд, на моменте выгрузки каталога происходит сбой выгрузки.Закрыт6 лет назад
1. Поправить "слезжиший" подвал на одной из страниц ( закрывает форму обратной связи) 2. Добавить поля описания товара.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
При оформлении заказа через модуль СДЭК происходит ошибка расчета. Необходимо исправить эту ошибку. Пишите сроки и предлагайте сумму за которую готовы выполнить работу. Там ошибка при работе с модулем https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.sdek/ и только у физ лица у юр лиц нормально ...Закрыт6 лет назад
Ищем или индивидуальных разработчиков или команды! Нужно создать свой чат-интерфейс для общения от имени сообщества Вконтакте и от имени аккаунтов менеджеров Вконтакте в одном окне чата. Это если в вкратце. В остальном - есть еще некоторые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Вот что нужно сделать: 1. Генерировать .pdf при отправке клиентом заявки; 2. При генерации вставлять в .pdf все нужные данные (из карточки товара + уникальный номер); 3. Отправлять сгенерированный .pdf менеджеру на имейл для дальнейшей отправки клиенту. Сверстанная страница ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад