Symfony нужна помощь в выявлении проблемы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Нужна помощь по выявлению проблемы.

На сайт делается выгрузка по средством парсера в бд, на моменте выгрузки каталога происходит сбой выгрузки.

6 лет назад
Amid83
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад