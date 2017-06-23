Создать чат через API Вконтакте (+разные плюшки)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Ищем или индивидуальных разработчиков или команды!

Нужно создать свой чат-интерфейс для общения от имени сообщества Вконтакте и от имени аккаунтов менеджеров Вконтакте в одном окне чата.  Это если в вкратце. В остальном - есть еще некоторые дополнительные фичи, для удобства общения.

Кому интересно заняться - пишите. Разработка точно будет продолжаться во времени)

6 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)