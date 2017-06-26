Отправка коммерческого предложения после заполнения формы

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот что нужно сделать:

1. Генерировать .pdf при отправке клиентом заявки;

2. При генерации вставлять в .pdf все нужные данные (из карточки товара + уникальный номер);

3. Отправлять сгенерированный .pdf менеджеру на имейл для дальнейшей отправки клиенту.

Сверстанная страница html для генерации и пример конечного .pdf файла имеется.

Более предметно все покажу-объясню откликнувшемся.

6 лет назад
qvix
Марк 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
denisovv
Виталий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
2 дня
Работой Виталия доволен на все 100%. Сложная на мой взгляд задача, за реализацию которой не особенно хотели браться другие программисты была готова на следующий день и вообще не требует правок. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятный в общении человек, интересная задача, мгновенная оплата. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!