Доработка веб-приложения на yii+postgresql

Веб-программированиеЗавершен1 заявка195 просмотров
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Нужно добавить дополнительный GET-параметр в форму заявки на всех 5-и формах.

Запись его в БД и вывод в отчёте.

PostgreSQL
6 лет назад
vilix
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Снова сделано всё быстро и качественно. Отличная работа.
Все отлично как и в прошлый раз
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