Сделать постраничный вывод данных. PHP, sonata admin

Есть приложение для приема заказов, написанное с использованием symfony standard edition (sonata admin). Нужно сделать ограничение по выводу количества записей (пагинацию) на одной из страниц. Пример уже реализован на другой странице. Изменения нужно будет сделать локально (ссылку на исходники скину).