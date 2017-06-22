Сделать постраничный вывод данных. PHP, sonata admin

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть приложение для приема заказов, написанное с использованием symfony standard edition (sonata admin). Нужно сделать ограничение по выводу количества записей (пагинацию) на одной из страниц. Пример уже реализован на другой странице. Изменения нужно будет сделать локально (ссылку на исходники скину).

PHP
6 лет назад
rshmtv
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Битрикс24

    Б24 коробка Нужна Интеграция с 1с ут 8,2 - 10,3   Настройка в товарах торговые предложение . Настройка по правам

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.

    Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti. Задача. Есть Биржа работников на этом движке. Нужно добавитьАвторизацию через Социалки. Есть решение по имени HybridAuth. Самому неполучилось настроить. Выдавал ошибку. Нужно чтобы при регистрации через социальную сеть заполнялисьнекоторые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить функционал телепередач на сегодня

    Есть сайт на wordpress, на него необходимо добавить функционал телепередач (нужен только один провайдер). Страница с функционалом должна быть мультибраузерной, адаптивной, быстро загружаться, содержать тайтл, заголовок, дескрипшен, нормально индексироваться не содержать дублей и так далее. Пример ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наложить Верстку Готовую на движек.

    http://1069185.salont.web.hosting-test.net/ - сверстана страница. Нужно наложить ее на движок (Joomla или WordPress) 1. Пункты Меню создать: - О Ресторане - Меню - Отзывы - Галлерея - Контакты 2. Формы на Главной - Заявка на Звонок - Предложение месяца - Поп-Ап сделать с Отправкой на ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист JS

    Требуется опытный программист JS. Необходимо разобраться в работе определенных скриптов (в том числе защищенных, закодированных), отловить определенные действия на сайте.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на Angular JS

    Необходимо провести аудит и внести правки в сайте. JavaScript Framework: Angular JS. Только для опытных программистов. Студентов прошу не беспокоить.

    Angular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнение доработок по сайту созданном на Битриксе.

    Необходимо выполнить 2 задачи по сайту, вся информация указана ниже. В первую очередь прошу оценить и сообщить возможность выполнения, стоимость и сроки.  Сайт [url=http://velyon.com.ua/]http://velyon.com.ua [/url]Сделан на Битриксе. Задачи: 1) На страницах каталога, например [url=http://velyon.com.ua/svadebnoe-plate/]http://velyon.com.ua/svadebnoe-plate/[/url] , сделать пагинацию 2) На страницы каталога добавить возможность написать ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад