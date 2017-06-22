Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Б24 коробка Нужна Интеграция с 1с ут 8,2 - 10,3  

Настройка в товарах торговые предложение . Настройка по правам 

6 лет назад
9406897
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Hужен aнaлог caйтa WhatsApp

    Нужен анaлог cайта whatsap.me (можнo дaжe рип, pеплику сделать, cам дизaйн нe cтоль вaжен.)  Заинтерeсовaла конечная ссылка. Пpи автopизaции будeт пoнятно о чем идeт peчь. Логин [email protected] пacc 123789   Cам cайт нужен c функциeй только приёма ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнение доработок по сайту созданном на Битриксе.

    Необходимо выполнить 2 задачи по сайту, вся информация указана ниже. В первую очередь прошу оценить и сообщить возможность выполнения, стоимость и сроки.  Сайт [url=http://velyon.com.ua/]http://velyon.com.ua [/url]Сделан на Битриксе. Задачи: 1) На страницах каталога, например [url=http://velyon.com.ua/svadebnoe-plate/]http://velyon.com.ua/svadebnoe-plate/[/url] , сделать пагинацию 2) На страницы каталога добавить возможность написать ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск netcat

    Слoмалcя и не paбoтaет поиск. netcat  В нaчaле пеpecтaл иcкать пo paзделу нoвoсти. Поcле же вooбщe пo сайту. B код ни кто нe лазил.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Составить SQL запрос

    $5

    Есть запрос: [code]SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) &gt;1[/code]который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза. Требуется доработать запрос, чтобы были выведены дубли referal_id, но кроме тех записей, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Простые доработки Joomla сроки – сегодня вечер

    $60

    Простые доработки Joomla сроки – сегодня вечер   Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп  Остальная оплата строго по факту готовности всех задач, БЕЗ авансов   Сроки горящие, нужно выполнить задачу сегодня к вечеру   Бюджет 60$ Оставляйте ваш скайп

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Сайт - массажисты .com.ua  Сайт сделан на WordPress установлен шаблон ClassifiedEngine вот этот [url=https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/]https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/[/url] Это сайт объявлений массажистов, на главной выводиться только 12 объявлений и именно 12 рекомендуемых (ТОП) объявлений. Рекомендуемые (ТОП) объявления это проплаченые клиентами объявления. В категориях ...

    WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка гарант сервиса на лэндинге.

    Нужна разработка сервиса для гарант системы. Суть: оформляем сделку между 2-мы людьми, принимаем платёжь от одного, второй оказывает услугу или поставляете товар и после подтверждения первого получает оплату за вычетом нашей комиссии.  Платёжная система и прочее ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форма отправки

    Есть  страница оплаты html и нужно сделать так что при заполнение формы отправлялся data файл на сайт https://www.liqpay.com   и по итогу была заполнена строчка комментарий к платежу ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад