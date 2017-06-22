Адаптировать лендинг под мобильные устройства

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок185 просмотров
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Есть статистический лендинг (голый html). 

Нужно адаптировать под мобильные устройства.

Отдельного макета под мобайл нет. 

6 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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