Адаптировать лендинг под мобильные устройства

Нужно перенести 2 сайта на https без/с минимальными потерями позиций 1. Chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https 2. shop.chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https+решить проблему с редиректами (были неправильно установлены при смене адресов товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статистический лендинг (голый html).
Нужно адаптировать под мобильные устройства.
Отдельного макета под мобайл нет.
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