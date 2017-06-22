Собрать простенькую тикет-систему с вэб-интерфейсом

Имеется сайт на OpenCart 2.3.0.2 для него нужно сделать плагин модуля оплаты Alpha Bank. На данный момент пытался допилить плагин отсюда https://github.com/InterWaveRussia/OpenCart-Alphabank, все как бы работает но зависает страница перенаправления и ничего не происходит. В принципе если возможно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дратуйти!
Работаю техником в небольшой сети фастфуда. С начала работы пытаюсь выбить из начальства человеческую систему призыва техников. Сейчас это телефонный звонок(который забывается) и онлайн табличка мелкомягких(которая падает, отваливается и нечитабельна на мобильных уст-вах).
Решил обратится к сторонним разработчикам, за свои - кровные. Авось, потом смогу как нибудь отбить потери с фирмы.
Сам бы запилил, но в php и прочем не шарю.
В общем все хотелки, какие смог из себя выжать, запихнул сюда: http://primer.rabotavnebe.ru/per.html
И схимичил на HTML макет, без всякого интерактива - чисто пустые кнопочки и галочки, только ссылки работают:
Всё это будет крутится на арендованном хостинге. Инфа:
PHP: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 7.0
Ваши PHP-скрипты могут использовать до 128 Мб оперативной памяти.
MySQL
Потолок бюджета: 20-25 доллеров.
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