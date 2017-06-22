Собрать простенькую тикет-систему с вэб-интерфейсом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Дратуйти!

Работаю техником в небольшой сети фастфуда. С начала работы пытаюсь выбить из начальства человеческую систему призыва техников. Сейчас это телефонный звонок(который забывается) и онлайн табличка мелкомягких(которая падает, отваливается и нечитабельна на мобильных уст-вах).

Решил обратится к сторонним разработчикам, за свои - кровные. Авось, потом смогу как нибудь отбить потери с фирмы.

Сам бы запилил, но в php и прочем не шарю.

В общем все хотелки, какие смог из себя выжать, запихнул сюда: http://primer.rabotavnebe.ru/per.html

И схимичил на HTML макет, без всякого интерактива - чисто пустые кнопочки и галочки, только ссылки работают:

http://primer.rabotavnebe.ru

Всё это будет крутится на арендованном хостинге. Инфа: 

PHP: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 7.0

Ваши PHP-скрипты могут использовать до 128 Мб оперативной памяти.

MySQL

 Потолок бюджета: 20-25 доллеров.

6 лет назад
analginza
Владимир 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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