Сделать расширение Firefox

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Расширение должно отслеживать следующую активность пользования браузером Firefox:

1). Сколько раз "гуглили"

2). Сколько сайтов посещали

3). Сколько страниц посещали

4). Сколько времени пробыли на каждом сайте (в среднем), кроме всех доменов Google

5). Кол-во дней с достижением активности (об этом написано ниже)

Справа от поисковой строки браузера должна быть иконка расширения, нажав

на которую показывалась бы статистика с возможностью выставлять фильтр

по произвольным датам (за сегодня, вчера, неделя, месяц, от 11 мая до 23

июня например).

Все эти данные должны храниться локально в папке браузера (Firefox

portable) и удаленно, т.е. отсылаться (раз в минуту с момента последней

записи) на сервер для сбора общей статистики.

Так как статистика будет идти на сервер не с 1 браузера, а с сотни и с

разных компьютеров - там сделать табличку (выборку) по ПК + порядковому

id браузера, чтобы можно было видеть статистику использования: всех

браузеров и по id с 1 по xxx например

По достижению наработки определенного предела "активности" выводить

сообщение в браузере "На сегодня всё, работайте в другом браузере!" и

менять цвет иконки расширения с зеленого на красный. "Активность" - это

держание открытой вкладки дольше 1 минуты на более 10 сайтов за текущий

день + открытие более 15 страниц + 3 поиска в Google (гугления) с

интервалом более 3 минут.

Предусмотреть то, чтобы юзер не мог подделать данные статистики путем правки циферок в файлике.

6 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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