Проект «Онлайн монополия+»

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Нам необходимо реализовать данный проект.

Т.з сейчас находится в подготовке, есть первый блок, с которым можно уже ознакомиться и который в принципе можно уже оценить по стоимости и срокам реализации и начать выполнять.

Писать на Phyton либо Ruby

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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