Usability аудит сайта

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Требуется usability аудит сайта (строительная тематика). Только аудит, тестирование и SEO аудит не нужны.

У сайта 2 ключевых направления, и 1 второстепенное. 

От Вас:

- бюджет;

- сроки;

- описание;

- что включает аудит (этапы);

- портфолио (пример минимум 2х отчетов);

- условия по схеме работы;

- условия по оплате;

6 лет назад
sapromex
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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