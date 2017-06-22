MobileApplication

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Здравствуйте!

Интересует разработка интуитивно простого приложения с интеграцией микротранзакций, возможностью просмотра видео контента (будет отдельно отснят нами), динамичная смена языка

(RU/EN). Крайне важна медийная составляющая (продвижение, удержание в

топ и т.д), прозрачность по конверсии. Целевая площадка: Google

PlayMarket (не исключен AppStore).

6 лет назад
Dhalsim
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад